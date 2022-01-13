Prince George County Police Incident & Arrest Report

Date: December 25, 2021 through January 2, 2022
Incident #
Offense
Location
202112260002
Violate Court Order Regarding Custody of Child
ON 12/26/2021, OFFICERS RESPONDED TO THE 11000 BLK OF BARKWOOD DRIVE FOR A CITIZEN OBTAINED SUMMONS FOR SERVICE REGARDING VIOLATION OF A COURT ORDER FOR CUSTODY.
202112270002
Using Abusive Language, Destruction of Property
ON 12/23/2021, POLICE RESPONDED TO 100 BLK OF THRUSH STREET TO SERVE CITIZEN OBTAINED WARRANTS FOR DESTRUCTION OF PROPERTY, CURSE AND ABUSE, AND INTERFERENCE WITH THE PROPERTY RIGHTS OF ANOTHER. KNOWN OFFENDER IDENTIFIED AND WARRANTS WERE SERVED.
202112280005
Embezzlement ON 12/28/2021, POLICE INVESTIGATED A REPORT OF AN EMBEZZLEMENT IN THE 10100 BLK OF SOUTHAMPTON ROAD. KNOWN EMPLOYEE OFFENDER USED COMPANY GAS CARD TO PURCHASE GAS FOR PERSONAL VEHICLE.
202112290002
DUI, Drug/Narcotic Violations
ON 12/28/2021, POLICE RESPONDED TO A MOTOR VEHICLE ACCIDENT WITH POSSIBLE INJURIES IN THE 5900 BLK OF OAKLAWN BLVD. DRIVER WAS IDENTIFIED AND FOUND TO BE UNCONSCIOUS. NARCOTICS WERE RECOVERED THAT HAD BEEN DISCARDED BY THE PASSENGER.
202112300003
Assault-Simple, Drunkenness (DIP)
ON 12/30/2021, POLICE RESPONDED TO THE 13000 BLK OF BROCKWELL ROAD FOR AN ASSAULT. VICTIM LEFT THE SCENE AND MET POLICE AT A SEPERATE LOCATION. KNOWN OFFENDER WAS IDENTIFIED AND LOCATED ATTEMPTING TO FIND THE VICTIM. OFFENDER WAS ALSO DETERMINED TO BE INTOXICATED. ARREST MADE.
202112300005
Assault-Intimidation, Larceny
ON 12/30/2021, POLICE RESPONDED TO THE 5200 BLK OF PRINCE GEORGE DRIVE FOR A LARCENY. KNOWN OFFENDER REMOVED A TRAILER THAT WAS STUCK AND PLACED IT ON PERSONAL PROPERTY. WHEN THE OWNER CAME TO CLAIM IT, THE OFFENDER
REFUSED TO RETURN THE PROPERTY.
202112300007
Assault-Simple
ON 12/30/2021, POLICE RESPONDED TO THE 4200 BLK OF ANNE TERRACE FOR A REPORT OF AN ASSAULT. KNOWN OFFENDER ASSAULTED VICTIM AND PREVENTED DIALING EMERGENCY SERVICES. EPO ISSUED.
202112300008
Larceny
ON 12/30/2021, POLICE RECEIVED A REPORT OF A LARCENY IN THE 1700 BLK OF FINE STREET. UNKNOWN OFFENDER STOLE MISCELLANEOUS ITEMS FROM THE VICTIM’S BOAT STORED AT THIS LOCATION.
202112300010
Motor Vehicle Theft ON 12/30/2021, POLICE RESPONDED TO THE 400 BLK OF SWIFT ST FOR A MOTOR VEHICLE THEFT. UNKNOWN OFFENDER STOLE VICTIMS VEHICLE WHILE IT WAS WARMING UP IN THE MORNING. THE VEHICLE WAS RECOVERED A SHORT DISTANCE AWAY.
202112310001
Assault & Battery -Family Member ON 12/31/2021, POLICE RESPONDED TO THE 200 BLK OF BANBURY AVENUE FOR A REPORTED FIGHT IN PROGRESS. KNOWN OFFENDER WAS IDENTIFIED AND ARRESTED FOR DOMESTIC ASSAULT.
202112310003
Bodily Injury to Law Enforcement, Assault & Battery
ON 12/31/2021, POLICE RESPONDED TO THE 1700 BLK OF TEMPLE PKWY IN REFERENCE TO A FIGHT IN PROGRESS. KNOWN OFFENDER WAS IDENTIFIED AND
ATTEMPTED TO ASSAULT LAW ENFORCEMENT.
202201010001
Homicide-Murder
ON 01/01/2022, POLICE RESPONDED TO THE 8600 BLK OF ELLIS ROAD IN REFERENCE TO A SHOOTING. INVESTIGATION REVEALED ONE SUBJECT DECEASED FROM A GUN SHOT WOUND AND ANOTHER SUBJECT WHO WAS TRANSPORTED WITH LIFE THREATENING INJURIES. THE SECOND SUBJECT SUCCUMBED TO THE INJURIES.
202201010002
Fraud-False Pretenses, Larceny
ON 01/01/2022, POLICE RECEIVED A REPORT OF A LARCENY OF CHECKS IN THE 11100 BLK OF LAWYERS ROAD. UNKNOWN OFFENDER FRAUDULENTLY CASHED CHECKS.
202201020001
Fail To Return Rental Property On 01/02/2022, POLICE RESPONDED TO THE 5400 BLK OF OAKLAWN BLVD IN REFERENCE TO A STOLEN VEHICLE. KNOWN OFFENDER FAILED TO RETURN A RENTAL VEHICLE.
202201020002
Assault-Simple
ON 01/02/2022, POLICE RESPONDED TO THE 8500 BLK OF WREN STREET FOR A REPORTED ASSAULT.
202201020003
Destruction of Property, Larceny
ON 01/02/2022, OFFICERS INVESTIGATED A LARCENY FROM A STORAGE UNIT IN THE 17600 BLK OF SOUTH CRATER ROAD. UNKNOWN OFFENDER CUT A HOLE IN A FENCE AND STOLE A CARGO TRAILER BY CUTTING THE CHAIN LOCKING THE FRONT GATE.
202201020005
Assault-Simple
ON 01/02/2022, POLICE RESPONDED TO THE 4000 BLK OF LONDON ROAD IN REFERENCE AN ASSAULT.
Arrestee:
Case#:
Charge:
JOSHUA CORNETT
AGE 35
202112260002
VIOLATE COURT ORDER REGARDING CUSTODY OF CHILD
JAQUAY THWEATT
AGE 27
202112280004
SOUTH PRINCE GEORGE, VA
DRIVING AFTER FORFEITURE OF LICENSE
JEFFERY PARRISH
AGE 34
202112250002
CHESTERFIELD, VA
TRESPASSING
ANDREWVARGO
AGE 33
202112300003
PRINCE GEORGE, VA
ASSAULT & BATTERY
PUBLIC INTOXICATION
LAZARO GUTIEREZ
AGE 29
202112310001
SOUTH PRINCE GEORGE, VA
ASSAULT & BATTERY -FAMILY MEMBER
ERICE JAMES
AGE 54
202112310002
HOPEWELL, VA
FALSELY SUMMONS OR FALSE REPORT TO POLICE
MONSERRATE CANALS-SANTIAGO
AGE 61
202112190001
PETERSBURG, VA
HIT & RUN UNATTENDED PROPERTY
FAIL TO CONTROL VEHICLE
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