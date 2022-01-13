Prince George County Police Incident & Arrest Report

Date: December 25, 2021 through January 2, 2022  

Incident # 

Offense

Location

 

202112260002

Violate Court Order Regarding Custody of Child

ON 12/26/2021, OFFICERS RESPONDED TO THE 11000 BLK OF BARKWOOD DRIVE FOR A CITIZEN OBTAINED SUMMONS FOR SERVICE REGARDING VIOLATION OF A COURT ORDER FOR CUSTODY.

 

202112270002

Using Abusive Language, Destruction of Property

ON 12/23/2021, POLICE RESPONDED TO 100 BLK OF THRUSH STREET TO SERVE CITIZEN OBTAINED WARRANTS FOR DESTRUCTION OF PROPERTY, CURSE AND ABUSE, AND INTERFERENCE WITH THE PROPERTY RIGHTS OF ANOTHER. KNOWN OFFENDER IDENTIFIED AND WARRANTS WERE SERVED.

 

 202112280005 

Embezzlement ON 12/28/2021, POLICE INVESTIGATED A REPORT OF AN EMBEZZLEMENT IN THE 10100 BLK OF SOUTHAMPTON ROAD. KNOWN EMPLOYEE OFFENDER USED COMPANY GAS CARD TO PURCHASE GAS FOR PERSONAL VEHICLE. 

202112290002

DUI, Drug/Narcotic Violations

ON 12/28/2021, POLICE RESPONDED TO A MOTOR VEHICLE ACCIDENT WITH POSSIBLE INJURIES IN THE 5900 BLK OF OAKLAWN BLVD. DRIVER WAS IDENTIFIED AND FOUND TO BE UNCONSCIOUS. NARCOTICS WERE RECOVERED THAT HAD BEEN DISCARDED BY THE PASSENGER.

 

202112300003

Assault-Simple, Drunkenness (DIP)

ON 12/30/2021, POLICE RESPONDED TO THE 13000 BLK OF BROCKWELL ROAD FOR AN ASSAULT. VICTIM LEFT THE SCENE AND MET POLICE AT A SEPERATE LOCATION. KNOWN OFFENDER WAS IDENTIFIED AND LOCATED ATTEMPTING TO FIND THE VICTIM. OFFENDER WAS ALSO DETERMINED TO BE INTOXICATED. ARREST MADE.

 

202112300005

Assault-Intimidation, Larceny

ON 12/30/2021, POLICE RESPONDED TO THE 5200 BLK OF PRINCE GEORGE DRIVE FOR A LARCENY. KNOWN OFFENDER REMOVED A TRAILER THAT WAS STUCK AND PLACED IT ON PERSONAL PROPERTY. WHEN THE OWNER CAME TO CLAIM IT, THE OFFENDER

REFUSED TO RETURN THE PROPERTY.

 

202112300007

Assault-Simple

ON 12/30/2021, POLICE RESPONDED TO THE 4200 BLK OF ANNE TERRACE FOR A REPORT OF AN ASSAULT. KNOWN OFFENDER ASSAULTED VICTIM AND PREVENTED DIALING EMERGENCY SERVICES. EPO ISSUED.

 

 

202112300008

Larceny

ON 12/30/2021, POLICE RECEIVED A REPORT OF A LARCENY IN THE 1700 BLK OF FINE STREET. UNKNOWN OFFENDER STOLE MISCELLANEOUS ITEMS FROM THE VICTIM’S BOAT STORED AT THIS LOCATION. 

 

202112300010 

Motor Vehicle Theft ON 12/30/2021, POLICE RESPONDED TO THE 400 BLK OF SWIFT ST FOR A MOTOR VEHICLE THEFT. UNKNOWN OFFENDER STOLE VICTIMS VEHICLE WHILE IT WAS WARMING UP IN THE MORNING. THE VEHICLE WAS RECOVERED A SHORT DISTANCE AWAY. 

 

202112310001

Assault & Battery -Family Member ON 12/31/2021, POLICE RESPONDED TO THE 200 BLK OF BANBURY AVENUE FOR A REPORTED FIGHT IN PROGRESS. KNOWN OFFENDER WAS IDENTIFIED AND ARRESTED FOR DOMESTIC ASSAULT. 

202112310003

Bodily Injury to Law Enforcement, Assault & Battery 

ON 12/31/2021, POLICE RESPONDED TO THE 1700 BLK OF TEMPLE PKWY IN REFERENCE TO A FIGHT IN PROGRESS. KNOWN OFFENDER WAS IDENTIFIED AND

ATTEMPTED TO ASSAULT LAW ENFORCEMENT.

 

202201010001

Homicide-Murder

ON 01/01/2022, POLICE RESPONDED TO THE 8600 BLK OF ELLIS ROAD IN REFERENCE TO A SHOOTING. INVESTIGATION REVEALED ONE SUBJECT DECEASED FROM A GUN SHOT WOUND AND ANOTHER SUBJECT WHO WAS TRANSPORTED WITH LIFE THREATENING INJURIES. THE SECOND SUBJECT SUCCUMBED TO THE INJURIES.

 

202201010002

Fraud-False Pretenses, Larceny

ON 01/01/2022, POLICE RECEIVED A REPORT OF A LARCENY OF CHECKS IN THE 11100 BLK OF LAWYERS ROAD. UNKNOWN OFFENDER FRAUDULENTLY CASHED CHECKS.

 

202201020001

Fail To Return Rental Property On 01/02/2022, POLICE RESPONDED TO THE 5400 BLK OF OAKLAWN BLVD IN REFERENCE TO A STOLEN VEHICLE. KNOWN OFFENDER FAILED TO RETURN A RENTAL VEHICLE.  

202201020002

Assault-Simple

ON 01/02/2022, POLICE RESPONDED TO THE 8500 BLK OF WREN STREET FOR A REPORTED ASSAULT.

 

 

 

 

 

 

 

202201020003

Destruction of Property, Larceny

ON 01/02/2022, OFFICERS INVESTIGATED A LARCENY FROM A STORAGE UNIT IN THE 17600 BLK OF SOUTH CRATER ROAD. UNKNOWN OFFENDER CUT A HOLE IN A FENCE AND STOLE A CARGO TRAILER BY CUTTING THE CHAIN LOCKING THE FRONT GATE.

 

202201020005

Assault-Simple

ON 01/02/2022, POLICE RESPONDED TO THE 4000 BLK OF LONDON ROAD IN REFERENCE AN ASSAULT. 

 

 

 

Arrestee:

Case#:

Charge:

 

JOSHUA CORNETT

AGE 35

202112260002

VIOLATE COURT ORDER REGARDING CUSTODY OF CHILD

 

JAQUAY THWEATT

AGE 27

202112280004

SOUTH PRINCE GEORGE, VA

DRIVING AFTER FORFEITURE OF LICENSE

 

JEFFERY PARRISH 

AGE 34

202112250002

CHESTERFIELD, VA 

TRESPASSING

 

ANDREWVARGO

AGE 33

202112300003

PRINCE GEORGE, VA 

ASSAULT & BATTERY

PUBLIC INTOXICATION

 

LAZARO GUTIEREZ

AGE 29

202112310001

SOUTH PRINCE GEORGE, VA

ASSAULT & BATTERY -FAMILY MEMBER

 

ERICE JAMES

AGE 54

202112310002

HOPEWELL, VA 

FALSELY SUMMONS OR FALSE REPORT TO POLICE

 

MONSERRATE CANALS-SANTIAGO 

AGE 61

202112190001

PETERSBURG, VA 

HIT & RUN UNATTENDED PROPERTY

FAIL TO CONTROL VEHICLE