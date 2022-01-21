Date: January 3, 2022 through January 9, 2022
Incident #
Offense
Location
202201030008 Assault-Simple ON 01/03/2022, POLICE RESPONDED TO THE 4800 BLK OF BAILEYS RIDGE DRIVE FOR A DOMESTIC ASSAULT.
202201030012 Assault & Battery Family Member ON 01/03/2022, POLICE RESPONDED TO UNION BRANCH ROAD AND MORNING DRIVE IN REFERENCE TO A SUSPICIOUS INCIDENT.
202201040006 Threats Of Death Or Bodily Injury By Letter, Profane, Threatening Threats Of Death or Bodily Injury Language Over Public Airway ON 01/04/2022, POLICE RECEIVED A REPORT OF THREATENING PHONE CALLS AND TEXT MESSAGES IN THE 300 BLK OF MALLARD STREET. KNOWN OFFENDER THREATENED THE VICTIM BY PHONE.
202201040008 Larceny-Theft from Motor Vehicle, Burglary/breaking And Entering ON 01/04/2022, OFFICERS RESPONDED TO THE 4400 BLK OF RIVES ROAD FORA REPORTED LARCENY. UNKNOWN OFFENDER ENTERED VICTIM’S VEHICLE AND GARAGE TAKING MAIL, CHANGE, AND A FLASHLIGHT.
202201050004 Fraud-False Pretenses, Fraud-identity Theft ON 01/05/2022, POLICE RESPONDED TO THE 4100 BLK OF COURTHOUSE ROAD FOR A REPORTED IDENTITY THEFT. UNKNOWN OFFENDER OPENED A BANKING ACCOUNT IN THE VICTIM’S NAME IN RICHARDSON, TEXAS ON 12/20/2021 AND DEPOSITED A FAKE CHECK. THE FUNDS WERE WITHDRAWN IMMEDIATELY PRIOR TO THE CHECK BEING RETURNED FOR INSUFFICENT FUNDS.
202201050005 Larceny ON 01/05/2022, POLICE RESPONDED TO THE 14000 BLK OF ARWOOD ROAD FOR A LARCENY OF A PACKAGE. ITEM WAS LATER RECOVERED IN THE DITCHLINE AND RETURNED TO OWNER.
202201050006 Larceny ON 01/05/2022, POLICE RESPONDED TO THE 2600 BLK OF FOUNTAIN RIDGE ROAD FOR A REPORTED LARCENY. UNKNOWN OFFENDER ENTERED THE PROPERTY AND TOOK TWO TREESTANDS.
PRINCE GEORGE COUNTY INCIDENT REPORTS
202201060005 Forgery, Fraud-Wire Fraud ON 01/06/2022, POLICE RECEIVED A REPORT FOR FRAUD IN THE 5100 BLK OF OAKLAWN BLVD ON 11/17/2021. KNOWN OFFENDER DEPOSITED FORGED CHECKS FROM THE VICTIM’S BANK ACCOUNT VIA MOBILE DEPOSIT.
202201060007 Larceny-Shoplifting ON 01/06/2022, POLICE RESPONDED TO THE 8100 BLK OF WAGNER WAY FORA SHOPLIFTING. UNKNOWN OFFENDER TOOK TWO CHAIN SAWS AND FLED THE SCENE.
202201070002 Larceny-Shoplifting ON 01/07/2022, POLICE RESPONDED TO THE 5200 BLK OF OAKLAWN BLVD FORA REPORT OF A SHOPLIFTING. OFFENDER WAS LOCATED AND IDENTIFIED WITH MERCHANDISE IN HAND. ITEMS RETURNED AND SUMMONS ISSUED FOR LARCENY.
202201070005 Fraud-Welfare Fraud, Fraud-Identity Theft ON 01/07/2022, POLICE RESPONDED TO THE 3700 BLK OF RIVES ROAD IN REFERENCE A FRAUD. UNKNOWN OFFENDER STOLE VICTIM’S IDENTITY TO OPEN AN ACCOUNT FOR WELFARE BENEFITS AND RECEIVED MONEY FRAUDULENTLY THROUGH THE VIRGINIA EMPLOYMENT COMMISSION.
202201070006 Assault-Simple ON 01/07/2022, POLICE RESPONDED TO THE 4500 BLK OF BAILEYS RIDGE LANE IN REFERENCE TO AN ASSAULT.
202201080001 Assault & Battery - Family Member, ON 01/07/2022, POLICE RESPONDED TO THE 400 BLK OF FAIRWAY DRIVE IN REFERENCE TO AN ASSAULT. KNOWN OFFENDER ASSAULTED VICTIM. ARREST MADE.
202201080003 Drug/Narcotic Violations ON 01/08/2022, POLICE CONDUCTED A TRAFFIC STOP AT TEMPLE AVENUE AND OAKLAWN BLVD FOR EXPIRED REGISTRATION. DRIVER WAS FOUND TO BE IN POSSESSION OF ILLEGAL NARCOTICS. ARREST MADE.
202201080006 Larceny-Theft from Building ON 01/08/2022, POLICE RESPONDED TO THE 4400 BLK OF JEFFERSON POINTE LANE FOR A LARCENY. UNKNOWN OFFENDER STOLE A FIREARM FROM THE VICTIM’S RESIDENCE.
202201080007 Motor Vehicle Theft ON 01/08/2022, OFFICERS RESPONDED TO THE 10000 BLK OF POLE RUN ROAD FORA REPORTED MOTOR VEHICLE THEFT. KNOWN OFFENDER STOLE VICTIM’S VEHICLE. WARRANTS OBTAINED.
202201080008 Larceny-Theft from Building ON 01/08/2022, POLICE RESPONDED TO THE 12200 BLK OF SOUTH CRATER ROAD IN REFERENCE TO A LARCENY. KNOWN OFFENDER TOOK ELECTRONICS AND MONEY.
202201090003 Burglary/Breaking and Entering ON 01/09/2022, POLICE RESPONDED TO THE 11000 BLK OF HALIFAX ROAD FORA BURGLARY. UNKNOWN OFFENDER FORCED ENTRY INTO A BUSINESS, DAMAGING PROPERTY AND TAKING MONEY.
202201090004 Burglary/Breaking and Entering, Trespass of Real Property ON 01/09/2022, POLICE RESPONDED TO THE 4500 BLK OF FLOWERDEW HUNDRED ROAD FOR A REPORT OF BREAKING AND ENTERING. UNKNOWN OFFENDER ENTERED A RESIDENCE AND STOLE A FIREARM.
202201090006 Possession of Stolen Vehicle, Driving After Forfeiture of License, Possession of Possess, Distribute Controlled Paraphernalia ON 01/09/2022, POLICE RESPONDED TO THE 5300 BLK OF OAKLAWN BLVD IN REFERENCE TO A TRAFFIC STOP. STOLEN VEHICLE WAS RECOVERED AND RETURNED TO OWNER. PRINCE GEORGE COUNTY INCIDENT REPORTS Arrestee: Case#: Charge: TAKIERA JONES AGE 31
202201030009 PRINCE GEORGE, VA VIOLATE PROTECTIVE ORDERS CARMEN WHEELER AGE 55
202111110001 SOUTH PRINCE GEORGE, VA GRAND LARCENY PETIT LARCENY ROBERT VLISSIDES AGE 21
202112310003 CLIFTON, VA FELONIOUS ASSAULT ASSAULT & BATTERY DISARM OFFICER OF FIREARM OR STUN GUN KEVIN HAWK AGE 62
202201070001 NORTH PRINCE GEORGE, VA FUGITIVE FROM JUSTICE KENNY EDWARDS AGE 45
202201070002 PETERSBURG, VA PETIT LARCENY DOUGLAS MELVIN AGE 52
202201070003 HOPEWELL, VA EXPIRATION AND RENEWAL OF REGISTRATION EXCEEDING SPEED LIMIT ELUDING POLICE OBSTRUCT JUSTICE/RESIST ARREST DRIVING UNDER THE INFLUENCE KALIQ SMITH AGE 21
202201070007 MANAKIN SABOT, VA DRIVING AFTER FORFEITURE OF LICENSE SERENA PENNINGTON AGE 49
202201080003 PRINCE GEORGE, VA POSSESSION OF SCHEDULE I,II CONTROLLED SUBSTANCE PRINCE GEORGE COUNTY INCIDENT REPORTS ROBERT FLETCHER AGE 42
202201080001 SOUTH PRINCE GEORGE, VA ASSAULT & BATTERY -FAMILY MEMBER
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.